Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Geschwindigkeitsmesswoche 2024 in der PI Wilhelmshaven/Friesland - Die Polizei zieht Bilanz - Über 5.800 Fahrzeuge gemessen

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven. Jever. Varel (ots)

5.836 gemessene Fahrzeuge, davon 177 Verstöße im Verwarngeldbereich und 59 Bußgeldverfahren: Das ist die Bilanz der diesjährigen Geschwindigkeitsmesswoche der Polizeiinspektion (PI) Wilhelmshaven/Friesland. "Die Woche hat wieder einmal gezeigt, dass kontinuierliche Geschwindigkeitsmessungen für die Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei notwendig sind, um eine dauerhafte Reduzierung der zu hohen Geschwindigkeiten zu erreichen!", so das Fazit vom Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, Polizeioberrat Peter Beer, anlässlich der diesjährigen Geschwindigkeitsmesswoche der Polizeiinspektion (PI) Wilhelmshaven/Friesland. Verkehrsüberwachung ist ein fester Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, die ganzjährig im Rahmen des alltäglichen Dienstes sowie mit konzentrierten Maßnahmen im gesamten Inspektionsbereich betrieben wird. Eine besondere Aktion sind dabei die Geschwindigkeitsmesswochen der Polizeidirektion Oldenburg, an der sich die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland in diesem Jahr erneut beteiligte. "Dabei wurden mehrere Geschwindigkeitsmessstellen in der Stadt Wilhelmshaven und im Landkreis Friesland eingerichtet, um gegen Geschwindigkeitsverstöße durch Kraftfahrzeugführer*innen vorgehen zu können", resümiert Polizeikommissar Marvin Enge, Koordinator der Geschwindigkeitsmesswoche. "Der Großteil der kontrollierten Kraftfahrzeugführer*innen war einsichtig und bestätigte oftmals die Wichtigkeit der entsprechenden Kontrollen, obgleich die Ausreden für das Fehlverhalten vielseitig waren!", so Enge weiter. "Der Spitzenreiter lag bei einer Überschreitung von +22 km/h innerorts!" stellt Enge dar. Die Kontrollaktionen in der letzten Woche diente gerade auch der Prävention, weshalb diese auch im Vorfeld angekündigt und über den X-Account der PI Wilhelmshaven/Friesland unter https://twitter.com/Polizei_WHV_FRI begleitet wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell