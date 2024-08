Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Person hinter verschlossener Tür

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Mittwochabend um 21:17 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Heinrich-Kamp-Straße alarmiert. Besorgte Nachbarn hatten die Rettungskräfte alarmiert, weil der Briefkasten schon seit längerer Zeit nicht geleert worden war und auf klingeln niemand öffnete. Als die ehrenamtliche Kräfte gerade die Tür schadenfrei öffnen wollten, wurde diese von innen geöffnet. Die Person wurde an die Polizei und den Rettungsdienst übergeben. Für die Feuerwehr waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Der Einsatz wurde nach 20 Minuten beendet.

