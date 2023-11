POL-F: 231127 - 2132 Frankfurt - Bundesautobahn 3: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) - (dr) In der Nacht zu Sonntag (26.11.2023) kam es in Unterliederbach zu einem Wohnungsbrand, bei dem hoher Sachschaden entstand. Eine 74-jährige Bewohnerin, die bei dem Feuer leicht verletzt wurde, kam in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 04:20 Uhr in der Wagengasse zu einem Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Nach Alarmierung über Notruf konnten ...

