Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Auto von Werkstattgelände gestohlen ++ Buchholz - Streit eskaliert-Person mit Messer verletzt

Winsen (ots)

Am Sonntag gegen 14 Uhr stellte der Eigentümer eines schwarzen Mercedes Benz sein Auto auf dem Gelände einer Autowerkstatt in der Osttangente in Winsen ab. Gegen 16.15 Uhr stellte der Eigentümer dann fest, dass sein Fahrzeug offensichtlich entwendet worden war. Es handelt sich dabei um einen Mercedes Benz A250 mit dem amtl. Kennzeichen WL-AT 177. Die Schadenshöhe beträgt etwa 18.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Winsen unter 04171/7960 entgegen.

Buchholz - Streit eskaliert-Person mit Messer verletzt

Auf einem Schotterplatz in der Nähe vom Bahnhof Buchholz kam es am Sonntag, 21.07.2024, gegen 17:30 Uhr in einer Personengruppe zu einem Streit. Im weiteren Verlauf dieses Streites entwickelte sich dann zunächst eine handfeste Auseinandersetzung, wobei ein 25jähriger Mann aus Buchholz dann mit einem Küchenmesser seinen Kontrahenten (33) am Arm verletzte. Die Verletzung war so stark, dass das Opfer im Krankenhaus behandelt werden musste. Da der Täter unter Alkoholeinfluss stand wurde die Entnahme eine Blutprobe angeordnet. Außerdem wurde der Mann zur Ausnüchterung dem Polizeigewahrsam zugeführt.

