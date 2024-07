Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum Freitag, 19.07.2024, 12 Uhr bis Sonntag, 21.07.2024, 12 Uhr

Exhibitionistische Handlung

Am Freitagmittag pfiff ein Mann in einem Waldweg hinter der Märchensiedlung einer 23-Jährigen hinterher, um auf sich aufmerksam zu machen. Dabei manipulierte er an seinem Genital und winkte die Frau zu sich heran. Als diese ihr Handy zückte, flüchtete der Täter. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 180 cm groß, circa 35-40 Jahre alt, normale Statur, Arbeitskleidung mit dunklen Applikationen, südländisches Erscheinungsbild, schwarzer Bart und dunkle Haare. Hinweise nimmt die Polizei in Buchholz unter der Telefonnummer 04181 / 2850 entgegen.

Elbmarsch / Stove - Geldbörse durch "Handwerker" gestohlen

Am Freitagmittag lies ein Bewohner der Ortschaft Stove Arbeiten an seinem Haus durchführen. Im Verlauf gaben zwei der Arbeiter vor die Toilette aufsuchen zu müssen. Kurz darauf stellte der Bewohner fest, dass seine Geldbörse fehlt. Ob die Arbeiter damit in Verbindung stehen, konnte noch nicht aufgeklärt werden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, keine spontanen "Haustürgeschäfte" abzuschließen und alle Absprachen vorher vertraglich zu regeln. Zudem sollten in privaten Räumlichkeiten unbekannte Personen nicht unbeaufsichtigt sein.

A7 Seevetal - Beamte versorgen Vierbeiner nach Verkehrsunfall auf der A7

Gegen Samstagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A7 zwischen Ramelsloh und dem Horster Dreieck. Ein Pkw musste aufgrund eines Staus abbremsen. Dies erkannte der dahinterfahrende Wohnmobilfahrer zu spät und kollidierte daraufhin mit dem Pkw. Dabei wurden die Beteiligten leicht verletzt und zu weiteren Untersuchungen in örtliche Krankenhäuser verbracht. Bei dem Verkehrsunfall waren außerdem zwei Hunde dabei, welche nicht mit in das Krankenhaus durften. Durch die Beamten wurden die Vierbeiner mit zur hiesigen Dienstelle genommen und versorgt, bis die Besitzer sie am Abend abholen konnten.

Winsen - Kleines Lagerfeuer geriet außer Kontrolle

In den Nachmittagsstunden am Samstag hielten es zwei Jugendliche für eine gute Idee bei rund 30 Grad und prallem Sonnenschein in einem kleinen Waldgebiet an der Astrid-Lindgren-Straße ein Lagerfeuer zu machen. Aufgrund der heißen und trockenen Witterung geriet das Feuer jedoch außer Kontrolle und drohte auf den restlichen Wald überzugreifen. Die Bewohner einer nahegelegenen Flüchtlingsunterkunft wurden durch den starken Rauch auf die Gefahr aufmerksam und zögerten keine Sekunde. Sofort griffen sich mehrere Bewohner Eimer, füllten sie mit Wasser, kämpften sich damit durch die dichten Sträucher und konnten somit eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Durch die Freiwillige Feuerwehr mussten somit nur noch die letzten Glutnester abgelöscht werden. Durch das fahrlässige Verhalten der Jugendlichen erwartet diese nicht nur eine Strafanzeige, sondern sie werden voraussichtlich auch noch die Kosten für den Feuerwehreinsatz zahlen müssen.

Hanstedt - Zeugenaufruf zu einer Körperverletzung beim Schützenfest

Beim Schützenfest kam es in den frühen Sonntagmorgen Stunden zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei das Opfer geschlagen und getreten wurde, sodass es ins Krankenhaus verbracht werden musste. Zeugen die vor Ort noch nicht von der Polizei befragt wurden, werden gebeten sich bei der Polizei in Winsen (Luhe) unter der Telefonnummer 04171 / 7960 zu melden.

Wenzendorf / Dierstorf - Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag kam es gegen 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Wennerstorf Heide und Dierstorf. Eine Zeugin konnte beobachten, wie ein blauer Caddy von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der 23-jährige Fahrzeugführer setzte seine Fahrt anschließend Richtung Dierstorf fort. Der Fahrzeugführer kam kurz darauf zu Fuß zurück und wollte sein vorderes Kennzeichen holen, welches er durch den Aufprall verloren hatte. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten ihn antreffen und nach einer kurzen Verfolgung festnehmen. Der Grund für seine Flucht ergab sich schnell. Er pustete 1,72 Promille und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Trunkenheitsfahrten

Thieshope - Am Samstagmorgen, gegen 02:10, Uhr kontrollierten Beamte des PK Winsen (Luhe) einen PKW in der Ortschaft Thieshope. Bei der 20-Jährigen Fahrzeugführerin konnte eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt werden. Bei entsprechenden Tests auf der Dienststelle konnte ein Wert von 0,72 Promille festgestellt werden, weshalb gegen sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Da sie ihr 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, gilt für sie grundsätzlich die 0,00 Promillegrenze.

Winsen - Am Sonntagmorgen wurde eine 21-Jährige E-Scooterfahrerin in der Hamburger Straße kontrolliert. Bei einem Atemalkoholtest erreichte sie einen Wert von über 2 Promille, sodass ihr eine Blutprobe entnommen werden musste. Da es sich bei einem E-Scooter ebenfalls um ein Kraftfahrzeug handelt, sind die gesetzlichen Promillegrenzen einem PKW gleichgesetzt.

