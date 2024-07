Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 39 mit Vollsperrung der Autobahn

Handorf/ A39 (ots)

Am Freitagmorgen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 39 in Fahrtrichtung Hamburg. Ein 55-jähriger Lüneburger befuhr mit seinem Kleintransporter die A 39 in Rtg. Hamburg. In Höhe der Anschlussstelle Handorf fuhr er mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit in die dortige Baustelle und dort auf das vor ihm fahrende Wohnmobil auf. Der Unfallverursacher wird durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er vor Ort reanimiert werden musste. Anschließend wurde er, sowie der leichtverletzte 71-jährige Wohnmobilfahrer aus Adendorf, zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus nach Lüneburg verbracht. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Autobahn drei Stunden voll gesperrt werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro.

