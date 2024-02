POL-HOM: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeug

Bexbach (ots) - Ein bisher unbekannter Täter beschädigte am 21.02.2025, in der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 17:15 Uhr, in der Süßhübelstraße in Bexbach, vor dem dortigen Sportheim, einen geparkten silbernen Toyota-Avensis mit HOM-Kreiskennzeichen, in dem er den Fahrzeuglack mit einem spitzen Gegenstand, im Bereich der Motorhaube, Außenspiegel rechts, beide Türen rechts, einkratzte. Der Toyota ist erheblich ...

