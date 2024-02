Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung eines Pkw in Bexbach

Bexbach (ots)

Ein bisher unbekannter Täter beschädigte am 21.02.2025, in der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 17:15 Uhr, in der Süßhübelstraße in Bexbach, vor dem dortigen Sportheim, einen geparkten silbernen Toyota-Avensis mit HOM-Kreiskennzeichen, in dem er den Fahrzeuglack mit einem spitzen Gegenstand, im Bereich der Motorhaube, Außenspiegel rechts, beide Türen rechts, einkratzte.

Der Toyota ist erheblich beschädigt.

Bei dem unbekannten Täter soll es sich um einen ca. 50-järigen Mann, ca. 180 cm groß und schlank, graues Haar und grauer 3-Tage-Bart gehandelt haben.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) oder bei dem Polizeiposten in Bexbach (06826/9207288).

