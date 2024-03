Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Falsche Polizeibeamte rufen wieder an! ACHTUNG!!!

Montabaur / VG Ransbach-Baumbach (ots)

Am heutigen Dienstag, 26.03.2024 kommt es in den Nachmittagsstunden vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Besonders betroffen sind die Stadt Montabaur und Ortschaften in der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach. In den meisten Fällen wurde den angerufenen Personen erzählt, dass ein naher Verwandter einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben soll und eine Kaution hinterlegt werden muss, damit der Verwandte wieder aus dem Gefängnis kommt. Diese Anrufe sind nicht von der Polizei!!! Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft verlangt von Angehörigen eine Kaution. Bei Rückfragen steht Ihnen die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen oder die Polizeiinspektion Montabaur gerne zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell