POL-PDMT: Montabaur Eichwiese - Dieseldiebstahl ***Zeugen gesucht***

Montabaur (ots) - Am Samstag, 23.03.2023, gegen 15:25 Uhr, wurde der Polizei in Montabaur eine Sachbeschädigung durch Feuer in Marienrachdorf gemeldet. In der Bahnhofstraße wurde durch einen Anwohner festgestellt, dass seine Papiermülltonne in Brand geraten war. Er konnte diese mit eigenen Mitteln löschen, so dass nur die Mülltonne durch den Brand zerstört wurde. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit nicht ...

