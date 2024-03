Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Chef der Polizei Hachenburg in Ruhestand

Hachenburg (ots)

Der Chef der Polizeiinspektion Hachenburg, Herr EPHK Bruno Meder, wird zum Ende des Monats in den Ruhestand verabschiedet. Am 28.03.2024 verbringt er in den Reihen seiner Mitarbeiter den letzten Dienst bei der Rheinland-Pfälzischen Polizei. Zuvor wird EPHK Meder von der Behördenleitung in Koblenz offiziell verabschiedet. Wer in die Fußstapfen von Bruno Meder treten wird, ist noch nicht entschieden. Seit März 2020 hat EPHK Meder die Geschicke der Polizeiinspektion Hachenburg erfolgreich geführt. Mit Beginn der Pandemie in Deutschland und dem ersten Lock-Down hatte die Übernahme des Amtes seine ganz besonderen Herausforderungen. Gekonnt souverän, mit großem Fachwissen und einem hohen Maß an sozialer Kompetenz meisterte EPHK Meder auch das für ihn neue Spektrum an Aufgaben. EPHK Meder begann 01.09.1983 seine Karriere in Eichstätt bei der Polizei Bayern. Der aus Ransbach stammende Westerwälder vollzog 1990 den Länderwechsel nach Rheinland-Pfalz, wo er durch das Studium von 1994 bis 1997 den Aufstieg in den gehobenen Dienst absolvierte. Vor Übernahme der PI Hachenburg leitete EPHK Meder mehrere Jahre die Diensthundestaffel in Koblenz. Die Mitarbeiter der PI Hachenburg bedanken sich bei Bruno Meder für seine geradlinige, aber immer emphatische Führung der Dienststelle. Als Chef war Bruno Meder immer berechenbar, so wie es sich für einen Westerwälder Basaltkopp gehört. Mach es gut Bruno, vergiss uns nicht, denn auch als Bürger wirst du bei der Polizei Hachenburg immer willkommen sein.

