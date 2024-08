Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde die Löscheinheit Volmarstein um 00:09 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Tür alarmiert. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnte umgehend sowie schadenfrei ein Zugang zur Wohnung geschaffen werden. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an den Rettungsdienst und die Polizei übergeben und der Einsatz nach 20 Minuten beendet.

Am Freitagmorgen wurde dann um 06:32 Uhr die Löscheinheit Grundschöttel zu einem abgeknickten Laternenmast in die Nielandstr. alarmiert. Der Laternenmast wurde demontiert und mittels Absperrband gesichert sowie die Einsatzstelle im Anschluss an den Stadtbetrieb übergeben. Auch dieser Einsatz war für die ehrenamtlichen Kräfte nach 20 Minuten beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell