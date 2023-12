POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad - PM Nr. 2

Mannheim (ots) - Am Mittwochabend begab sich ein 49-Jähriger in eine Gaststätte in der Jakob-Faulhaber-Straße in Mannheim. Als er diese leicht alkoholisiert gegen 21:15 Uhr verließ, wurde er von einem bislang unbekannten Mann mit einer Flasche niedergeschlagen und am Hinterkopf verletzt. Der unbekannte Mann flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Der ...

