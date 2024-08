Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfall auf der B 296 fordert zwei Verletzte

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (08.08.2024) ereignete sich kurz nach 17.00 Uhr auf der Bundesstraße 296 auf Höhe des Abzweigs in Richtung Gültstein ein Unfall mit mindestens zwei Verletzten. Eine 85 Jahre alte Frau fuhr gemeinsam mit einem 83-Jährigen in ihrem Renault von Herrenberg kommend in Richtung der Autobahnschlussstelle Herrenberg. Auf Höhe der Kreisstraße 1038 bzw. der Schloßstraße verlor sie vermutlich aufgrund eines medizinischen Problems die Kontrolle über den PKW und dieser kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem das Fahrzeug die beiden vorhandenen Verkehrsinseln im Einmündungsbereich überrollt hatte, prallte der Renault Twingo gegen den Renault Megane einer 35-Jährigen, die von der K 1038 auf die B 296 einfahren wollte. Die 85-Jährige und ihr 83 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Fahrerin des Megane wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren. Beide Renault waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro.

