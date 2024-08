Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Brand in Sport- und Mehrzweckhalle

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von mindestens 500.000 Euro entstand am Donnerstag (08.08.2024) in einer Sport-und Mehrzweckhalle in der Schwarzwaldstraße in Bietigheim-Bissingen. Gegen 10.20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, nachdem es in der Sauna im Untergeschoss der Halle zu einem Brand gekommen war. Die Sauna selbst brannte vollständig aus. Weite Teile des Untergeschosses wurden ebenfalls im Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Da die Saune nach derzeitiger polizeilicher Erkenntnisse zum Zeitpunkt des Brandausbruchs eingeschaltet war, ist ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen. Verletzt wurde niemand.

