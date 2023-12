Feuerwehren VG Westerburg

FW VG Westerburg: PKW kracht frontal gegen Brückenpfeiler - Fahrer und Beifahrerin werden schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person mussten am 01. Dezember 2023 um 02:59 Uhr die Feuerwehren aus Westerburg, Wengenroth und Gershasen ausrücken. Ein PKW war auf der Landesstraße 300 kurz vor Westerburg von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Pfeiler der dortigen Eisenbahnbrücke geprallt. Die Feuerwehren stabilisierten das verunfallte Fahrzeug und begannen anschließend mit der Rettung der Insassen. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr Westerburg mit Hilfe von hydraulischem Rettungsgerät befreit. Die Beifahrerin konnten die Einsatzkräfte ohne technisches Gerät aus dem Fahrzeugwrack retten. Beide Fahrzeuginsassen wurden nach notärztlicher Erstversorgung schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die L-300 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten für den Verkehr voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Der Einsatz war für die Feuerwehren gegen 04:30 Uhr beendet.

Eingesetzte Feuerwehren:

FEZ Westerburg, FF Westerburg, FF Gershasen, FF Wengenroth, Presseteam FF VG Westerburg

Weitere Hilfsorganisationen:

DRK Rettungsdienst, Notarzt, Polizei Westerburg

Anzahl der Kräfte Feuerwehr:

25

