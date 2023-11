Feuerwehren VG Westerburg

FW VG Westerburg: Gefahrguttransporter schiebt PKW von der Straße - Fahrerin wird in ihrem Fahrzeug eingeklemmt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Gemünden/WW (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person mussten am Montag, den 27.11.2023 um 16:59 Uhr im dichten Schneetreiben die Feuerwehren aus Gemünden, Winnen und Westerburg auf die Landesstraße 288, Gemünden Richtung Langendernbach ausrücken. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass es sich um einen Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW und einem, mit Gasflaschen beladenen, LKW handelte. Ein PKW befand sich im Graben, der Andere vor dem LKW auf der Straße. Die Fahrerin des im Graben befindlichen Fahrzeugs war in ihrem Gefährt eingeklemmt. Nach der Erstversorgung durch den mitalarmierten Rettungsdienst und Notarzt wurde sie von der Feuerwehr Westerburg mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit und nach weiterer Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Über den Grad der Verletzungen ist nichts bekannt. Die Fahrerin des zweiten Fahrzeugs und der LKW Fahrer blieben unverletzt. Auch die Ladung des LKW nahm keinen Schaden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die L-288 von den Wehren aus Winnen, Gemünden und der nachalarmierten Wehr aus Langendernbach für den Verkehr voll gesperrt.

Eingesetzte Feuerwehren: FEZ Westerburg, FF Gemünden, FF Winnen, FF Westerburg, FF Langendernbach, Wehrleitung VG Westerburg, Presseteam FF VG Westerburg

Weitere Hilfsorganisationen: DRK Rettungsdienst, Notarzt, Polizei Westerburg

Anzahl der Kräfte Feuerwehr: 32

Original-Content von: Feuerwehren VG Westerburg, übermittelt durch news aktuell