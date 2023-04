Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannte Substanz im Bustank - 7500 Euro Schaden

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Quelle - Eine unbekannte Person hat in den Tank eines Busses, der auf einem Betriebsgelände an der Friedrich-Wilhelms-Bleiche geparkt stand, eine bislang unbekannte Substanz gefüllt. Dadurch entstand ein Schaden von rund 7500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstag stellte eine Firma für Reiseverkehr fest, dass es zu einer Sachbeschädigung eines Busses gekommen war. Nachdem der Bus eine Fehlermeldung angezeigt hatte, wurde dieser in eine Werkstatt gebracht. Dort stellen die Mechaniker fest, dass eine unbekannte Substanz in den Tank gefüllt worden war. Der dadurch entstandene Schaden wird auf rund 7500 Euro geschätzt.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 16:00 Uhr am Donnerstag, 30.03.2023, und 08:45 Uhr am Samstag, 01.04.2023.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0.

