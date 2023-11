BPOLI-Flugh. STR: Zwei Festnahmen am Mittwoch

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots) - Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart vollstreckte am Mittwoch, den 25. Oktober 2023, drei Vollstreckungshaftbefehle. Bei der Einreisekontrolle aus Konya am Mittwochmittag stießen die Polizeibeamten bei einem 32-jährigen französischen Passagier, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, auf einen ...

mehr