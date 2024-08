Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: PKW im Grenzweg aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag (08.08.2024), 21:00 Uhr und Freitag (09.08.2024), 07:30 Uhr schlug ein noch unbekannter Täter die Seitenscheibe eines im Grenzweg in Gerlingen geparkten BMW ein. Aus dem Fahrzeug entwendete er einen Rucksack, in dem sich u.a. eine Spielekonsole, Kleidung und Unterlagen befanden. Der entstandene Sachschaden sowie der Wert des Diebesguts sind bislang unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell