Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auf Fitnessstudioparkplatz mit Schlagstock attackiert

Mannheim (ots)

Am Montag gegen 18:30 Uhr wurde ein 29-jähriger Mann auf einem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Neckarauer Straße von zwei noch unbekannten Männern angegriffen und verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein Streit um den Parkplatz, auf welchem der 29-Jährige parkte, eskaliert sein. Unvermittelt stieg das Täter-Duo aus dessen Auto aus und griff den Mann mit Schlägen an. Einer der Beiden bewaffnete sich letztlich mit einem Teleskopschlagstock und verletzte den 29-Jährigen im Bereich der Arme sowie am Kopf. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/83397-0 zu melden.

