POL-MA: Mannheim: Baumaschinen von Vereinsgelände entwendet - Zeugen gesucht!

Oftersehim (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag verübte eine derzeit noch unbekannte Täterschaft mehrere Einbrüche in der Kleingartenanlage in der Sandhäuser Straße sowie im Oberfeldweg in das Gebäude des Hundesportvereins und das angrenzende Speiselokal. In allen Fällen verschaffte sich die ...

mehr