Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Auf Supermarktparkplatz Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Freitag, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 13:20 Uhr, einen im Neuen Weg-Nord auf einem Supermarktparkplatz geparkten Seat und flüchtete. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursachte der oder die Unbekannte einen Sachschaden am hinteren linken Kotflügel des Seat und somit einen Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten und/oder Hinweise zum/zur Fahrer/-in bzw. dem Fahrzeug geben können, sich unter der Tel.: 06271/9210-0 zu melden.

