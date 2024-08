Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen-Kallenberg: 250.000 Euro Sachschaden nach Brand auf Abstellplatz für Reisemobile

Ludwigsburg (ots)

Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte am Freitag (09.08.2024) gegen 11.50 Uhr in die Daimlerstraße in Kallenberg aus, nachdem bereits aus der Ferne eine größere Rauchsäule zu sehen und Explosionsgeräusche zu hören waren. Wie sich vor Ort herausstellte, waren aus bislang unbekannter Ursache vier Wohnwagen bzw. -mobile und ein Bootsanhänger in Brand geraten. Vermutlich explodierten an Bord befindliche Gasflaschen, was zu den Knallgeräuschen führte. Größtenteils brannten die Fahrzeuge vollständig aus. Nutzbar ist keines der Reisemobile mehr. Das Dach einer Gartenhütte, die sich auf einem angrenzenden Grundstück befindet, wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 250.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell