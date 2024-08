Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim-Perouse: Raub mit Schusswaffe in Lebensmittelgeschäft

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter bedrohte am Samstag, den 10.08.2024, um kurz vor 22 Uhr einen Mitarbeiter des Lebensmittelgeschäfts am Perosa-Argentina-Platz mit einer Schusswaffe und raubte eine vermutlich dreistellige Bargeldsumme. Der Unbekannte betrat kurz vor Ladenschluss den Discounter und wartete im Kassenbereich. Nachdem alle Kunden das Ladengeschäft verlassen hatten, ging der unbekannte Täter auf einen der Mitarbeiter an der Kasse zu und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Während der geschädigte Mitarbeiter das Geld in eine Tüte packte, schoss der unbekannte Täter einmal mit der Waffe in die Luft. Danach verließ der Täter mit der Beute das Ladengeschäft und floh in unbekannte Richtung. Die nachfolgenden Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, führten bislang nicht zur Ergreifung des Täters. Bei dem Täter soll es sich um einen circa 40-jährigen, 1,85m großen, glatzköpfigen und auf der Wange auffällig tätowierten Mann handeln. Zum Zeitpunkt der Tat trug der Mann ein schwarzes Shirt, eine dunkelgrüne Hose, weiß-rote Schuhe und die oben genannte blaue Tüte. Ob ein Zusammenhang zum Raub in Renningen vom 06.08.2024 (wir berichteten am 07.08.2024 um 15:55 Uhr unter Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5839246) besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

