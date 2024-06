Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Auffällige Person in der Fußgängerzone

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 17:38 Uhr wurde in der Sinsheimer Fußgängerzone ein auffälliger älterer Mann gemeldet, der mit einem größeren Messer in der Hand herumlaufen würde. Der Mann bedrohe aber niemanden und wäre auch nicht aggressiv. Aufgrund der unklaren Lage wurde nach dem Mann mit starken Kräften der Polizei gefahndet. Er konnte in unmittelbarer Nähe angetroffen und vorerst in Gewahrsam genommen werden. Es zeigte sich aber schnell, dass von dem Mann keine Gefahr ausging und er sich eher in einer hilflosen Lage befand. Es kam zu keiner Zeit zu einer Bedrohung von anderen Personen in der Fußgängerzone.

