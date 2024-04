POL Schwaben Nord: Unfall beim Ausparken - Autofahrerin ohne Fahrerlaubnis

Augsburg (ots) - Lechhausen - Im Zeitraum von Sonntag (21.04.2024), 21.00 Uhr bis Montag (22.04.2024), 06.00 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Transporter in der Hardenbergstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf Montag Zugang zu dem an der Straße abgestellten Transporter und entwendeten drei Kettensägen im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders ...

