Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten/Viersen: Hochwertige Autos gestohlen - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Niederkrüchten/Viersen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte an der Montessoristraße in Niederkrüchten einen schwarzen BMW 320d / G3K gestohlen. Der Wert des zwei Jahre alten Wagens dürfte im höheren fünfstelligen Bereich liegen. In der gleichen Nacht ist an der Helenenstraße in Viersen ein grauer Audi SQ8 4L entwendet worden. Sein Wert liegt im sechsstelligen Bereich.

In dem Niederkrüchtener Fall könnte die Tatzeit bei 1.30 Uhr liegen. Das Kriminalkommissariat West ermittelt und sucht Zeuginnen oder Zeugen. Haben Sie an den beiden Tatorten im Laufe der Nacht oder vielleicht auch vorher verdächtige Beobachtungen gemacht Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. Ob es zwischen den beiden Taten einen Zusammenhang gibt oder nicht ist ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen. /hei (307)

