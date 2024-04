Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mehrere Diebstähle im Kreis - Polizei sucht Zeugen

Kreis Viersen (ots)

Streifenteams der Polizei Viersen nahmen in der Nacht zu Mittwoch mehrere Einbrüche im Kreis Viersen auf. Zum einen verschafften sich bisher unbekannte Tatverdächtige Zugang zum Gelände eines Hundevereins auf der Brüggener Straße in Niederkrüchten. Sie beschädigten zunächst einen Zaun, machten Bewegungsmelder unbrauchbar und montierten Überwachungskameras ab. Auf dem Gelände hebelten sie die Tür des Vereinsheims auf und entwendeten aus dem Inneren u.a. Getränke und einen Schlüssel.

In Dülken brachen Tatverdächtige, zwischen 1 Uhr nachts und 5:30 Uhr, in Scheunen einer Firma auf der Reimesheide ein. Hier erbeuteten sie mehrere Motorsägen sowie einen Akku.

Einen weiteren Diebstahl nahmen Kolleginnen und Kollegen in Willich auf der Straße 'Am Plücksbusch' auf. Nach Angaben der Zeugen verließen sie die dortige Firma am Dienstag gegen 16 Uhr. Am Mittwochmorgen, um 7 Uhr, bemerkten sie, dass das Tor einer Lagerhalle gewaltsam geöffnet wurde. Innerhalb der Lagerhalle hebelten die Tatverdächtigen eine weitere Tür auf. Sie entwendeten ein Fahrzeug sowie mehrere Arbeitsmaschinen.

In allen Fällen bittet die Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Haben Sie verdächtige Beobachtungen in den Bereichen der Tatorte gemacht? Melden Sie sich gerne unter der 02162 377-0. /cb (306)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell