POL Schwaben Nord: Diebstahl aus einem Transporter

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Montagnachmittag (22.04.2024) kam es zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung an einer Tankstelle in der Aindlinger Straße. Gegen 16.50 Uhr schlug ein 52-Jähriger nach einer verbalen Auseinandersetzung dem Tankstellenmitarbeiter ins Gesicht und flüchtete. Die Polizei leitete sofort Fahndungen ein. Nach kurzer ...

