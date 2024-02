POL-DA: Mörfelden-Walldorf: 27-Jähriger geschlagen/Kriminelle erbeuten Mobiltelefon

Erbach im Odenwald (ots) - Am 12.02.2024 gg. 07:00 Uhr kam es an der Kreuzung Neckarstraße Ecke Erlenbacher Straße in Erbach zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Ein weißes Fahrzeug bog von der Erlenbacher Straße (aus Richtung Krankenhaus Erbach kommend) in die Neckarstraße ein. Hierbei erfasste ...

mehr