Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Fünf Verletzte nach Buskollision

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag um 16:00 Uhr kam es in der Eschenbrünnlestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Linienbus. Der 34-jährige Fahrer eines Harley-Davidson-Kraftrades wollte hierbei von einem Grundstück aus einer Garage kommend in die Straße einfahren, übersah hierbei aber den von rechts heranfahrenden Linienbus, welcher mit mehreren Fahrgästen besetzt war. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung des 43-jährigen Busfahrers kam es noch zur leichten Kollision der Fahrzeuge. Hierbei wurden der Motorradfahrer und vier der Busfahrgäste leicht verletzt, von denen jedoch nur einer durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden musste. Der Busfahrer und eine 28-jährige Sozia auf der Harley blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

