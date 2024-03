Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Steyerberg - Wem gehört dieses Fundfahrrad?

Nienburg (ots)

(Thi) Am 26.03.2024 fand eine Spaziergängerin ein Damenfahrrad in der Großen Aue an der Brückenstraße in Steyerberg.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein silber/schwarzes Alu City Rad der Marke CITY STAR. Der Hinterreifen des Fahrrads ist beschädigt.

Der Eigentümer oder die Eigentümerin kann sich bei der Polizei Stolzenau unter der 05761-90200 melden und das Fahrrad nach Eigentumsnachweis dort abholen.

