Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten auf der B295

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten kam es am Samstagnachmittag gegen 16:40 Uhr auf der B295 zwischen Weil der Stadt und Renningen. Die 19-jährige Fahrerin eines VW Polo fuhr in Fahrtrichtung Renningen und musste auf Höhe der Einmündung zur K1007 aufgrund einer provisorischen Ampel abbremsen. Der nachfolgende 66-jährige Fahrer eines Kraftrades Honda konnte vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Situation nicht rechtzeitig einschätzen und wich nach links aus. Hierbei kollidierte er mit dem linken Außenspiegel des VW Polo. Anschließend verlor er die Kontrolle über das Kraftrad und prallte in einen Daimler-Benz, der von einem 46-jährigen gelenkt wurde. Der 66-jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Das Kraftrad und der Daimler-Benz waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle waren zwei Streifen des Polizeireviers Leonberg, zwei Streifen der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 8.000,- Euro.

