Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Nach Bedrohung: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Bitterfeld (ots)

Am Donnerstag, den 20. Juni 2024 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei kurz nach Mitternacht einen 27-Jährigen am Hauptbahnhof Bitterfeld. Die Überprüfung seiner festgestellten Daten in der Fahndungsdatei der Polizei ergab einen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Bitterfeld-Wolfen. Da der aus Afghanistan Stammende zur angesetzten Hauptverhandlung im März dieses Jahres, bei welcher er wegen Bedrohung angeklagt war, nicht erschienen und eine polizeiliche Vorführung am Verhandlungstag nicht möglich war, erließ jenes Amtsgericht den Haftbefehl im März dieses Jahres. Die Beamten eröffneten ihm diesen, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle des Bundespolizeireviers am Hauptbahnhof Halle/Saale. Es wurde fernmündlich ein Termin zur Haftvorführung beim zuständigen Richter vereinbart. Diese fand um 11:00 Uhr beim Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen statt. Der Haftrichter nahm den Mann in Sicherungshaft. Entsprechen übergaben ihn die Bundespolizisten an eine naheliegende Justizvollzugsanstalt, wo er bis zu seiner Verhandlung verbleiben wird. Abschließend informierten die Einsatzkräfte die ausschreibende Behörde über den Aufgriff sowie den Vollzug der Maßnahme.

