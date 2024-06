Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mann kann während der Bahnfahrt Hände nicht von sich lassen: Reisende sucht Hilfe beim Zugbegleiter, Mann erwartet Strafanzeige

Dessau-Roßlau, Halle (Saale) (ots)

Am Dienstag, den 18. Juni 2024 nutzte ein 39-Jähriger gegen 23:00 Uhr eine S-Bahn auf der Strecke von Dessau nach Halle (Saale). Während der Zugfahrt rieb der Mann sich wiederholt entlang der Hose sein Geschlechtsteil. Bei dieser Handlung betrachtete er parallel eine junge, türkische, 33-jährige Frau. Sie fühlte sich dadurch sehr unwohl, setzte sich auf einen anderen Sitzplatz und informierte den in der Bahn befindlichen Zugbegleiter. Jener Kontrolleur leitete seine Erkenntnisse unverzüglich an die zuständige Bundespolizei weiter. Alarmierte Beamte waren mit Ankunft des Zuges am Bahnsteig fünf im Hauptbahnhof Halle (Saale), stellten den Tatverdächtigen und kontrollierten ihn. Der Deutsche wollte sich zu den Vorwürfen vor Ort nicht äußern und erhält eine Strafanzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.

