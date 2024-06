Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Vermutliche Buntmetalldiebe auf frischer Tat ertappt

Braunsbedra (ots)

Am Montag, den 17. Juni 2024 informierte die Notfallleitstelle der Bahn die Bundespolizei gegen 19:20 Uhr über einen Buntmetalldiebstahl im Bereich des Bahnhofes Braunsbedra. Demnach beobachtete ein auf-merksamer Zeuge einen Mann, aus dessen Fahrzeug entwendetes Tele-kommunikationskabel heraushing. Eine sofort alarmierte Streife der Bundespolizei verlegte unter Inanspruchnahme von Martinshorn und Blaulicht zum Einsatzort. Des Weiteren wurden ein Hubschrauber der Bundespolizei angefordert und die Landespolizei informiert. Der aus Rumänien stammende 36-Jährige konnte kurze Zeit später in der Ortschaft Braunsbedra durch die Landesbeamten gestellt werden. In dessen Gesellschaft befand sich ein weiterer Transporter, welcher mit einer 35-jährige Frau und einen weiteren 36-jährigen Mann, welche ebenfalls die rumänische Staatsangehörigkeit besitzen, besetzt war. Beide Fahrzeuge hatten diverses Diebesgut im Sinne von Buntmetall auf den Ladeflächen, welches die Einsatzkräfte sicherstellten. Beim Fahrer des ersten Fahrzeuges stellten die Einsatzkräfte zudem mögliches Tatwerkzeug in Form einer Axt, eines Schraubenziehers sowie Handschuhe fest und sicher. Die drei Insassen wurden für alle weiteren strafprozessualen Maßnahmen auf das Bundespolizeirevier nach Halle (Saale) mitgenommen. Die drei Tatverdächtigen erhalten Strafanzeigen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell