Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Versuch sich "neues Fahrrad" zusammenzustellen scheitert: Fahr-raddiebin auf frischer Tat ertappt

Halle (Saale) (ots)

Am Sonntag, den 16. Juni 2024 erhielt die Bundespolizei gegen 22:45 Uhr fernmündlich die Information durch einen Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn, dass eine junge Frau am Hauptbahnhof Halle (Saale) dabei beobachtet wurde, wie jene an abgestellten Fahrrädern diverse Teile abmontierte. Eine sofort alarmierte Streife begab sich auf Bahnsteig eins des Hauptbahnhofes, um den Sachverhalt zu klären. Vor Ort befand sich eine 21-Jährige mit dem feststellenden Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn. Bei erster Inaugenscheinnahme des Tatortes konnte festgestellt werden, dass die junge Deutsche bei zwei Rädern versucht hatte, das Schloss zu öffnen, was ihr bei einem auch gelungen war. Zudem baute sie bei zwei weiteren Fahrrädern die Klingeln und die jeweiligen Sättel ab, um, nach ihren Aussagen, zu schauen, was am besten zu ihrem "neuen Rad" passt. Hierzu führte die Tatverdächtige eine ganze Litanei an Tatwerkzeugen bei sich. Diese wurden ebenso wie die aufgefundenen Gegenstände entsprechend sichergestellt. Zur Durchführung der weiteren notwendigen strafprozessualen Maßnahmen entschieden die Einsatzkräfte, die Dame mit zur Dienststelle zunehmen. Bei der Durchsuchung zur Eigensicherung fanden die Beamten noch zwei sze-nentypischen Cliptütchen, mit vermutlich Crystal Meth, auf und stellten diese ebenfalls sicher. Bei der Auswertung des Videomaterials bemerkten die Bundespolizisten außerdem, dass die Polizeipflichtige vor ihrer Tat auf Bahnsteig zwei urinierte. Summa summarum erhält sie Anzeigen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, Sachbeschädigung und wegen des Verunreinigens von Bahnanlagen.

