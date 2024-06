Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Vergessener Koffer führt zu Polizeieinsatz - Eigentümer meldet sich kurz darauf

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 16. Juni 2024 wurde die Bundespolizei gegen 11:15 Uhr durch einen aufmerksamen Reisenden über ein herrenloses Gepäckstück in einer Bäckereifiliale im Hauptbahnhof Magdeburg informiert. Sofort verständigte Beamte verlegten umgehend in Richtung des Ereignisortes. Bei dem festgestellten Gepäck handelte es sich um einen verschlossenen Koffer, dessen Inhalt nicht einsehbar war. Dementsprechend wurde der Entschärfungsdienst der Bundespolizeidirektion 11 gegen 11:30 Uhr angefordert und parallel die Nordhalle des Bahnhofes geräumt und abgesperrt. Keine 15 Minuten später meldete sich ein 61-Jähriger bei den Einsatzkräften und teilte ihnen mit, dass er seinen Koffer vergessen habe. Er konnte sein Gepäck detailliert beschreiben und mittels eines Fotos auf seinem Smartphone den Beamten zeigen. Der bis dato herrenlose Koffer konnte jenem Deutschen zweifelsfrei zugeordnet werden und wurde in seiner Anwesenheit gemeinsam geöffnet. In ihm befanden sich persönliche Kleidungsstücke. Nach Beendigung der notwendigen polizeilichen Maßnahmen konnte der rechtmäßige Besitzer samt Koffer seinen Weg fortsetzen. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, appelliert die Bundespolizei erneut an alle Fahrgäste, das eigene Reisegepäck ständig im Blick zu behalten, bei sich zu führen und ganz besonders darauf zu achten. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es sonst, wie im aktuellen Fall erneut beschrieben, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen. Zudem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Menschen zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären.

