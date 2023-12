Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw fährt ungebremst auf Schilderwagen auf * 1. Ergänzungsmeldung

A4 Höhe Schmölln (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt.

Nach aktueller Lage wurden vier Personen bei dem Verkehrsunfall auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt a. M. verletzt, zwei von ihnen schwer. Der 64-jährige tschechische Lkw-Fahrer übersah einen Schilderwagen in einer Tagesbaustelle und fuhr ungebremst auf diesen auf. Dabei wurde der Fahrer des Sattelzuges selbst, sowie der Fahrer des Schilderwagens und zwei weitere Personen im Baustellenbereich verletzt. Die Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf 70.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn musste für knapp 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Weiterhin kommt es zu Verkehrsbehinderungen für die Dauer der Bergungsmaßnahmen.

