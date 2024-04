Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mann begeht Diebstahl, hat Springmesser dabei und wird mit gleich zwei Haftbefehlen gesucht

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 21. April 2024 erhielt die Bundespolizei gegen 17:00 Uhr fernmündlich die Meldung, dass es zu einem Diebstahl im Haupt-bahnhof Magdeburg gekommen ist. Demnach entwendete ein 25-Jähriger in einer Filiale mehrere Süßigkeiten ohne die dafür vorgesehenen sieben Euro zu entrichten. Eine Mitarbeiterin des Geschäftes bemerkte den Diebstahl und informierte die Bundespolizei. Die Beamten stellten den mutmaßlichen Dieb, durchsuchten den mitgeführten Rucksack des Deutschen und fanden neben dem Diebesgut ein griffbereites Springmesser mit einer seitlich herausspringenden Klinge. Das Messer und das Diebesgut wurden sichergestellt. Die Überprüfung der Persona-lien des Deutschen in dem der Polizei zur Verfügung stehenden Fahn-dungsmittel ergab gleich zwei offene Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Baden-Baden. So verurteilte ihn das Amtsgericht Rastatt rechtskräftig im August 2023 wegen Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe von 1000 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen und im Oktober 2023 wegen Hausfriedensbruchs zu einer Geldstrafe von 1375 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 55 Tagen. Da der Verurteilte sich unbekannten Aufenthaltes befand und weder die Geldstrafen zahlte, noch sich dem Strafantritt, trotz ergangener Ladungen stellte, erließ jene Staatsanwaltschaft die Vollstreckungshaftbefehle im Januar und März dieses Jahres. Die Bundespolizisten eröffneten ihm diese, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Da der Festgenommene den Geldbetrag von insgesamt 2375 Euro nicht begleichen konnte, überstellten ihn die Beamten am sel-bigen Tag an die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Die ausschrei-bende Behörde wurde über den Aufgriff und den Vollzug der Maßnahme informiert. Der Mann erhält zudem weitere Anzeigen wegen des aktuell begangenen Diebstahls mit Waffen und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

