Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mutmaßliche Räuber gestellt: Männer entwenden 21-Jährigen gewaltsam seinen Rucksack

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 20. April 2024 erhielt die Bundespolizei gegen 19:00 Uhr Kenntnis von einem Raub: Ein 21-jähriger Reisender informierte die Bundespolizisten, dass ihm soeben der Rucksack gewaltsam entwendet wurde. Zuvor kam er mit einer Regionalbahn, welche aus Wolfsburg kam, im Hauptbahnhof Magdeburg an. Die Männer nutzen das Gedränge. Der Geschädigte konnte einen der Tatverdächtigen beschreiben. Eine sofort alarmierte Streife begab sich in die Nahbereichsfahndung und konnte dort zwei mutmaßliche Täter feststellen. Die 19- und 27-jährigen Deutschen wurden aufgefordert sich auszuweisen. Der 27-Jährige, auf dem die Personenbeschreibung des Bestohlenen passte, führte das Diebesgut bei sich und räumte gegenüber den Bundespolizisten die Tat ein. Die Beamten stellten den Rucksack sicher, nahmen den Mann vorläufig fest und mit zur Dienststelle. Der Zweite durfte nach Feststellung der Personalien seinen Weg zunächst fortsetzten. Bei der anschließenden Videosichtung wurde bekannt, dass die Männer zu dritt agiert hatten. Die Einsatzkräfte übergaben den Festgenommen nach Beendigung aller polizeilich notwendigen Maßnahmen des ersten An-griffs an die zuständigen Landespolizei. Dem Mann uns seinen Kompag-nons erwarten Ermittlungsverfahren wegen des räuberischen Diebstahls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell