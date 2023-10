Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Zeugenaufruf nach Unterschlagung einer Geige im Zug nach Görlitz

Dresden / Bautzen (ots)

Am 17.10.2023 kam es im Trilex 76535 zur Unterschlagung einer Geige samt dazugehörigem Geigenkoffer. Der Geschädigte gab in seiner Anzeige an, dass er vom Bahnhof Dresden-Mitte nach Langebrück gefahren ist. Beim Ausstieg gegen 21:17 Uhr hat der Geschädigte seinen Geigenkoffer mit der darin befindlichen Geige in der Ablage über seinem Sitzplatz vergessen.

Der Geigenkasten ist schwarz und kann mit Trägern als Rucksack getragen werden.

Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass vermutlich eine männliche Person den Geigenkasten an sich genommen und den Zug im Bereich Bautzen oder Löbau verlassen hat.

Wer die Tathandlungen als Zeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Geige machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei Dresden unter der Rufnummer (0351) 81 50 20 zu melden!

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell