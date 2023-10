BPOLI DD: Haftbefehl im Hauptbahnhof Dresden vollstreckt

Dresden (ots) - Am Dienstagnachmittag (19.09.2023) nahmen Bundespolizisten am Dresdner Hauptbahnhof einen Mann fest. Der 29-Jährige wurde bereits im Februar 2022 rechtskräftig durch das Amtsgericht Zwickau wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt. Da der Georgier die Geldstrafe nicht aufbringen konnte, wurde er für die Dauer von 49 Tagen in die ...

