Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gesuchter 33-Jähriger fährt ohne Ticket und landet hinter Gittern

Halle (Saale) (ots)

Am Samstag, den 20. April 2024 konnte ein 33-Jähriger auf der Bahn-strecke von Leipzig Messegelände nach Halle (Saale) Hauptbahnhof gegen 11:15 Uhr bei der Fahrkartenkontrolle kein gültiges Ticket vorweisen. Die zuständige Zugbegleiterin informierte die Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle (Saale) über den Vorfall. Eine eingesetzte Streife erwartete die Bahnbedienstete und den Reisenden ohne Fahrschein am Bahnsteig. Sie stellten die Personalien des Mannes fest und glichen diese mit dem Fahndungssystem der Polizei ab. Diese Überprüfung ergab, dass die Staatsanwaltschaft Passau per Vollstreckungshaftbefehl vom November 2023 nach ihm suchte. Demnach hatte das Amtsgericht Passau den rumänischen Staatsangehörigen im April 2023 wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 600 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt. Da der Mann bisher weder die Geldstrafe beglichen, noch sich dem Strafantritt gestellt hatte und zudem unbekannten Aufenthaltes war, erging der Haftbefehl. Diesen eröffneten ihm die Bundespolizisten, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Den offenen Betrag von 600 Euro konnte der 33-Jährige nicht begleichen und wurde kurz darauf an eine Justizvollzugsanstalt übergeben. Die ausschreibende Behörde wurde über den Vollzug des Haftbefehls und den Verbleib des Festgenommen unterrichtet.

