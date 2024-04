Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Wer kennt diese Männer? Drei Unbekannte entwenden Frau Portemonnaie und heben mehrfach Geld ab, Schaden über 2500 Euro

Sachsen-Anhalt (ots)

Bereits am 29. August des vergangenen Jahres kam es in den Nachmit-tagsstunden auf Bahnsteig 7 zu einem gemeinschaftlich begangenen Diebstahl einer Geldbörse. Diese entwendeten drei bisher unbekannte Täter der 43-jährigen Geschädigten beim Einstieg in einen Intercityexpress aus deren Rucksack. Der Stehlschaden betrug über 740 Euro. Anschließend wurde mit der Geldkarte, welche sich im Portemonnaie befand, mehrfach Bargeld in Höhe von über 1800 Euro abgehoben. Die Bundespolizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Bandendiebstahls sowie Computerbetrugs eingeleitet und entsprechendes Videomaterial gesichert. Um die Identität der drei Tatverdächtigen festzustellen, wurde vom Amtsgericht Magdeburg per Beschluss die Veröffentlichung der Fotos der Verdächtigen angeordnet. Die Bilder sind auf der Homepage der Bundespolizei unter dem Link https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2024/oefa_23_2024.html;jsessionid=2FCDD9C5936213DEE26047DC85E5CEEC.2_cid388 (Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de, Aktuelle - Fahndungen) einzusehen und sollen für die Printausgaben genutzt werden. Die Bundespolizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung: Wer erkennt die mutmaßlichen Täter auf den Lichtbildern oder kann Informationen zu deren Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Zudem können Auskünfte auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de schriftlich gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell