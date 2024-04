Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Kinder bewerfen S-Bahn mit Schottersteinen

Halle (Saale) (ots)

Kein Kavaliersdelikt! Am Donnerstag, den 18. April 2024 meldete sich eine Zugbegleiterin gegen 14:35 Uhr telefonisch bei der Bundespolizei und gab an, dass eine S-Bahn, welche sich auf dem Weg zum Haupt-bahnhof Halle (Saale) befand, auf Höhe des Bahnhofes Halle-Neustadt mit Schottersteinen beworfen wurde. Nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof stand eine Streife bereit, um den Sachverhalt aufzuneh-men. Die Schottersteine beschädigten mehrere Scheiben des Zuges. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Die Befragung eines Fahrkartenkontrolleurs ergab, dass er den Einschlag eines Steines akustisch wahrgenommen hatte. Zudem sah der Triebfahrzeugführer 3 bis 4 Kinder im Alter von etwa 10 bis 12 Jahren auf dem Bahnsteig 2 des Bahnhofes Halle-Neustadt. Bei der Absuche des Tatorts fanden die Be-amten auf dem Bahnsteig 2 einen Schotterstein. Zudem lag unmittelbar daneben ein Feuerlöscher, welcher die bisher unbekannten Täter abge-nommen und den Inhalt großflächig auf dem Bahnsteig versprüht hatten. Dieser wurde sichergestellt und als Spurenträger behandelt. Es wur-den Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Missbrauch von Nothilfemitteln eingeleitet. Die Bundespolizei benötigt wieder die Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat am 18. April 2024 zwischen 14:00 und 15:00 Uhr verdächtige Personen am genannten Ereignisort gesehen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell