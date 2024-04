Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei nach Hindernisbereitung auf Gleisen

Stendal (ots)

Am Mittwoch, den 17. April 2024 wurde die Bundespolizei in Stendal gegen 19:20 Uhr durch die Notfallleiststelle der Bahn über eine Hindernisbereitung auf der Bahnstrecke Stendal - Wittenberge, in der Ortslage Stendal, Höhe Körnerstraße informiert. Demnach hatte der Triebfahrzeugführer eines Güterzuges kurz zuvor einen pyramidenähnlichen Gegenstand im Gleis entdeckt und eine Schnellbremsung eingeleitet. Der betroffene Zug überfuhr das Hindernis dennoch und kam erst circa 200 Meter danach zum Stehen. Hierdurch wurde auch der Bahnübergang blockiert. Dementsprechend waren ab 19:30 Uhr die Gleise gesperrt. Eine sofort alarmierte Streife der Bundespolizei verlegte unverzüglich zum Ereignisort und nahm den Sachverhalt auf. Hierbei stellten die Beamten Steinmehl auf den Schienen sowie Reste von Holzlatten und Steinen neben den Gleisen fest. Der Güterzug musste aus dem Verkehr genommen werden. Eine Begutachtung nach möglichen Schäden folgt. Um 20:33 Uhr konnte die Gleissperrung aufgehoben werden. Sechs Züge erhielten eine Verspätung von insgesamt 200 Minuten. Die Bundespolizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat am 17. April 2024 zwischen 19:00 und 20:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge am genannten Ereignisort wahrgenommen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

