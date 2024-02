Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach ausländerfeindlichen Parolen in einer U-Bahn

Nach einem Vorfall in einer U-Bahn in der Dortmunder Innenstadt am 9. Februar sucht die Polizei nun noch Zeugen. Eine 49-jährige Berlinerin war mit ausländerfeindlichen Parolen beleidigt worden.

Die 49-Jährige befand sich gegen 20.30 Uhr mit einer Begleiterin in einer U-Bahn, mit der sie vom Dortmunder Hauptbahnhof in Richtung Stadthaus fuhr (die Linie ist leider nicht bekannt). An einer Haltestelle - es handelte sich entweder um die Kampstraße oder den Stadtgarten - stieg ihren Angaben zufolge eine Gruppe von vier Frauen und einem Mann aus der Bahn aus. Beim Ausstieg schaute eine der Frauen die in der Bahn verbliebene Berlinerin an und äußerte laut eine ausländerfeindliche Parole.

Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen, die weitere Angaben zu der Gruppe machen können. Die Frau, die die Äußerung getätigt hat, wird wie folgt beschrieben: schulterlanges, hellblondes Haar, unreine Haut, ca. 170 cm groß. Die Personen aus der Gruppe sollen alle ca. 17 bis 22 Jahre alt gewesen sein und teilweise Schnapsflaschen mitgeführt haben.

Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

