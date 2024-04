Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt weiteren Haftbefehl: 41-Jähriger muss für 48 Tage hinter Gitter

Bahnstrecke Burg - Magdeburg (ots)

Nachdem bereits kurz nach Mitternacht die Handschellen bei einem 47-jährigen Dieb am Hauptbahnhof Magdeburg klickten, stellten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Magdeburg am Freitag, den 19. April 2024 gegen 17:15 Uhr einen weiteren Gesuchten und nahmen diesen fest. Im Zug von Burg nach Magdeburg kontrollierte eine Streife einen 41-Jährigen, dessen fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien im polizeilichen Informationssystem ergab, dass die Staatsanwaltschaft Berlin per Vollstreckungshaftbefehl vom Dezember 2023 nach ihm suchte. Demnach hatte ihn das Amtsgericht Tiergarten im Juni 2023 wegen Bedrohung zu einer Geldstrafe von 1750 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verurteilt. Da der Mann bisher lediglich eine erste Teilzahlung tätigte, erging im Januar dieses Jahres der geänderte Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Deutschen, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Die aktuelle Restsumme von 1680 Euro und eine Restgeldstrafe von 20 Euro konnte der 41-Jährige, trotz eines Telefonates mit seiner Mutter, nicht begleichen und wurde kurz darauf für die nächsten 48 Tage an eine Justizvollzugsanstalt übergeben. Die ausschreibende Behörde wurde über den Vollzug des Haftbefehls und den Verbleib des Festgenommen unterrichtet.

